اعضای اصلی و علی البدل معتمدان هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صبح امروز در جلسهای به ریاست اسکندر مومنی وزیر کشور و با حضور اعضای حقوقی و جمعی از معتمدان متشکل از چهرههای ملی دانشگاهی، علمی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و رسانهای، جمال عرف، شهره پیرانی، سید ضیاء هاشمی، سید کامل تقوی نژاد، مصطفی رستمی و بیژن رنجبر به عنوان ۶ نفر عضو حقیقی هیئت مرکزی اجرایی انتخاب شدند.
همچنین انوشیروان محسنی بندپی، محمد صدوقی و حسین کمالی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی مرکزی انتخاب شدند.
بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها، وزارت کشور میباید یک هیئت اجرایی مرکزی شامل ۷ عضو حقوقی و ۶ عضو معتمد مردمی تشکیل دهد. بر این اساس صبح امروز، پس از رای گیری، ۶ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل معتمدان مردمی از بین ۳۰ نفر انتخاب شدند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.