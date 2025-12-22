به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی خرم آباد از توقیف یکدستگاه کامیون حامل سه تن بذر بلوط فاق مجوز در این شهرستان خبر داد. سرهنگ هادی کیانمهر در تشریح جزییات این خبر بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی کا کاشرف حین گشت زنی در محورهای موصلاتی به یکدستگاه کامیون مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۳ تن بذر بلوط فاقد مجوز کشف که پس از انتقال به مقر و تشکیل پرونده ، به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد در پایان گفت: کنترل محورهای مواصلاتی با جدیت ادامه دارد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.