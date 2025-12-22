دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر ورود مجلس برای تغییر مصوبه تاثیر قطعی معدل دانش آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در پذیرش کنکور، تاکید کرد که این مصوبه، به راحتی قابل تغییر نیست و کماکان ادامه خواهد داشت.

مصوبه تاثیر قطعی معدل پایه‌های ۱۱ و ۱۲ در کنکور، قابل تغییر نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه روز دوشنبه در حاشیه همایش «حکمرانی علم و فناوری در انسجام ملی» در جمع خبرنگاران افزود: مصوباتی که شورا در مباحثی مثل کنکور و تاثیر معدل داشته است، اینطور نبوده که بر اساس احساسات نوشته شده باشد بلکه با نظر جمعی از حکیمان، عقلا و متخصصان فن از سوی وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی و دیگر صاحبنظران در حوزه تعلیم و تربیت، تدوین و تصویب شده است و به این راحتی قابل تغییر نیست.

وی تصریح کرد: مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور را داریم و تغییر نخواهد کرد و اعضای حقیقی و حقوقی شورا، تاکنون نظرشان بر این است که مصوبه کماکان ادامه پیدا کند.

خسروپناه بیان داشت: ممکن است تعداد دروس پایه یازدهم را بخواهند کم یا زیاد کنند، اما اعضای شورا بر اصل تاثیر قطعی معدل در پذیرش کنکور، اجماع دارند و مخالفی در اعضای شورا نداریم.

وی خطاب به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان تغییر مصوبه شورا درخصوص تاثیر قطعی معدل دانش‌آموزان در قبولی کنکور هستند، توصیه کرد با توجه اینکه مجلس، کار‌های مهم‌تری دارد به آن امور بپردازند.

ایده کاهش طول دوران تحصیل مقاطع دانشگاهی، قابل توجه، اما زمان‌بر است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ایده وزیر علوم درخصوص کوتاه شدن طول دوره تحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز گفت: این موضوع در حد یک ایده است و اینکه به یک نظر و سیاست و نهایتا به قانون تبدیل شود مقداری زمان‌بر است البته ایده قابل توجهی است که صاحبنظران باید روی آن کار کنند.