نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با اساتید و طلاب حوزه و دانشگاه گفت: پیشرفت جامعه با پیشرفت و بالندگی حوزه و دانشگاه میسر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و طلاب حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت وحدت این دو نهاد مهم و اثرگذار علمی گفت: اگر حوزه و دانشگاه به پیشرفت و بالندگی برسند جامعه هم به پیشرفت و توسعه دست خواهد یافت.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی حوزه و دانشگاه از جایگاه امروز برخوردار نبودند افزود: انقلاب اسلامی در سایه تلاشهای حوزویان و دانشگاهیان جایگاه خوبی پیدا کرده است.
وی از حوزویان و دانشگاهیان خواست تا با افزایش آگاهی و استفاده از فناوریهای نوین دانش خود را ارتقا داده تا انسجام و اتحاد شکل گرفته دراین دو نهاد منجر به دستاوردهای بزرگی در حوزه علم و دانش شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: آرمانی و جهادی عمل کردن، استفاده از فناوریهای نوین و جدید و راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی از جمله مهمترین اقداماتی است که باید استادان حوزه و دانشگاه به آن اهتمام داشته باشند.
در این نشست همچنین چند تن از استادان حوزه و دانشگاه راهکارهای تقویت وحدت این دو نهاد علمی را بیان کردند.