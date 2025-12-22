به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در قالب طرح بهینه‌سازی موتورخانه، ۱۸ هزار و ۵۶۲ مشترک از ابتدای اجرای طرح ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد تاکنون ۵ هزار و ۲۸۱ موتورخانه توسط شرکت‌های مجری طرف قرارداد با شرکت گاز استان بهینه‌سازی شده است.

ارژنگ جوانشیر با اشاره به منابع مالی اختصاص‌یافته به این طرح، افزود: برای اجرای طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال یارانه پیش‌بینی شده بود که تاکنون بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال آن جذب و به مجریان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه رقم جذب‌شده می‌توانست بیش از این باشد، تصریح کرد: با اعمال نظارت‌های دقیق فنی و مالی و حذف یا جایگزینی برخی آیتم‌ها در فرآیند اجرا، ضمن دستیابی کامل به اهداف طرح، صرفه‌جویی ریالی قابل توجهی هم محقق شده است.

رئیس بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز آذربایجان‌غربی تأکید کرد: این رویکرد نظارتی باعث شده استان آذربایجان‌غربی در زمره استان‌های پیشرو در اجرای طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها قرار گیرد و همزمان با کاهش مصرف انرژی، بهره‌وری تأسیسات گرمایشی نیز افزایش یابد.