به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری‌پور اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس محیط زیستی کشور و احتمال افزایش خطر آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌ها ناشی از فعالیت‌های گردشگری و کمپینگ، به ویژه در مناطق دارای پوشش گیاهی خشک و جنگل‌های ارزشمند زاگرس، و همچنین ضرورت حفاظت از مناطق حفاظت‌شده محیط زیست و توجه به فصل‌های حساس زادآوری حیات‌وحش، الزامات قانونی و اجرایی برای رعایت در برنامه‌های طبیعت‌گردی تعیین و به برگزارکنندگان تور‌های گردشگری در طبیعت ابلاغ شده است.

وی افزود: این الزامات محیط زیستی برگزاری تور‌های طبیعت‌گردی در نامه‌ای خطاب به مدیران دفاتر و شرکت‌های خدمات گردشگری، انجمن‌های مردم نهاد و کمیته‌های ورزشی مرتبط با طبیعت‌گردی و دیگر برگزارکنندگان تور‌های گردشگری در طبیعت، ابلاغ شده است.

نوری‌پور با اشاره به الزاماتی که از سوی شرکت‌کنندگان در تور‌های طبیعت‌گردی باید رعایت شود، گفت: محل کمپ باید در فضا‌های باز و ایمن، دور از پوشش گیاهی خشک و شاخه‌های آویزان درختان انتخاب شود. همچنین ضمن پاکسازی اطراف محل آتش از برگ و علف خشک و ایجاد حریم ایمن حداقل ۱۰ متر از چادر و تجهیزات، ایجاد آتش باید در چاله یا سکوی مخصوص آتش با دیواره مقاوم بر پا شود.

وی ادامه داد: ضمن دسترسی آسان به منابع آب یا شن برای خاموش کردن آتش، تجهیزات ایمنی شامل کپسول آتش‌نشانی، ظرف آب یا شن برای خاموش کردن سریع آتش همراه داشته باشند و آموزش و اطلاع‌رسانی به گردشگران درباره خطرات آتش‌سوزی و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی ارائه شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول اضافه کرد: هر گونه حادثه یا تخلف به اداره حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از طریق سامانه‌های ۱۵۴۰ محیط زیست و ۱۵۰۴ منابع طبیعی گزارش فوری داده شود و با نیرو‌های یگان حفاظت هر دو سازمان همکاری داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری تور‌ها و کمپینگ در مناطق حفاظت‌شده محیط زیست تنها با دریافت مجوز رسمی از اداره حفاظت محیط زیست مجاز است، افزود: در فصل‌های حساس زادآوری حیات وحش به ویژه بهار و اوایل تابستان، ورود به زیستگاه‌ها و ایجاد مزاحمت برای گونه‌ها ممنوع است. هر گونه فعالیت گردشگری در این فصل باید با محدودیت‌های زمانی و مکانی همراه باشد تا از آسیب به چرخه طبیعی حیات وحش جلوگیری شود.

نوری‌پور گفت: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگونه اقدامی که موجب تهدید علیه بهداشت عمومی یا آلودگی محیط زیست شود، جرم محسوب می‌شود. همچنین مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تخریب منابع طبیعی و جنگل‌ها جرم است و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع نیز بدون رعایت مقررات ممنوع و قابل مجازات است.

وی بیان کرد: براساس قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، همه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به جلوگیری از هر گونه اقدام آلاینده و تهدیدکننده محیط زیست هستند. همچنین مطابق با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، ورود و فعالیت در مناطق حفاظت‌شده بدون مجوز تخلف محسوب می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: از برگزارکنندگان تور‌های گردشگری در طبیعت خواسته شده است همه این موارد در برنامه‌های گردشگری و کمپینگ رعایت شود تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به جنگل‌ها، زیست بوم‌ها و حیات‌وحش کشور جلوگیری شود.