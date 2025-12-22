به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی اعلام یک مورد سقوط خودرو سواری به دره و فوت مردی میانسال در منطقه "نمارستان" بخش "لاریجان آمل"، ماموران پلیس راه در محل حاضر و پس از بررسی‌های به عمل آمده از قرائن موجود فوت سرنشین را مشکوک ارزیابی کردند.

او افزود: بلافاصله تیم جنایی پلیس آگاهی شهرستان آمل به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیس دریافتند، متوفی راننده خودرو نبوده و در صندلی جلو سمت سرنشین قرار داشته است.

جانشین انتظامی استان مازندران گفت: با هماهنگی قضائی جسد برای تعیین علت تامه مرگ به اداره پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات جنایی در این خصوص در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ کلاگر افزود: در ادامه تحقیقات با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و استفاده از شگرد‌های خاص پلیسی، هویت فرد متوفی شناسایی و در این ارتباط فرزند وی به عنوان مظنون و متهم به قتل دستگیر شد.

جانشین انتظامی استان مازندران با بیان اینکه متهم در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی و قتل پدرش اقرار کرد، گفت: متهم در تحقیقات پلیس علت و انگیزه خود از قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

او با اشاره به اینکه متهم به قتل در ادامه به چگونگی انجام این جنایت پرداخت، افزود: متهم پس از خوراندن داروی خواب آور مقتول را به جاده هراز منتقل و در کنار دره‌ای در منطقه نمارستاق خودروی مذکور را به حالت خلاص به سمت دره رها و محل را ترک کرد.

سرهنگ کلاگر از تکمیل پرونده قتل و تحویل متهم به مرجع قضائی خبر داد و گفت: متهم به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.