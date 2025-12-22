پخش زنده
حدود ۲۲ هزار نفر از جمعیت شهرستان نظنز زیر پوشش بیمه سلامت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان در سفر به شهرستان نطنز گفت: از این تعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شامل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، جانبازان، خانوادههای شهدا و آزادگان، روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به صورت رایگان بیمه شدهاند.
علی جمشیدیان افزود:در شهرستان نطنز هم حدود ۲۲ هزار نفر، معادل نیمی ازجمعیت زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد ۱۵ هزار نفر از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک بدون محدودیت دهک درآمدی به طور کامل و رایگان بیمه هستند.
فرمانداری نطنز هم گفت: بیمه سلامت، نشان از کاهش فشار مضاعفی است که بر بیماران بدون بیمه وارد میشد و امروز این بیماران میتوانند با خاطری آسوده روند درمان خود را بدون دغدغه پیگیری کنند.
محمد کیهانی افزود: خدمات بیمه سلامت یکی از اقدامات ارزشمند دولت برای افزایش رضایتمندی عمومی وحل مشکلات مردم است و لازم است با جدیت در شهرستان تداوم یابد.