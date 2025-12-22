به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان در سفر به شهرستان نطنز گفت: از این تعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شامل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، جانبازان، خانواده‌های شهدا و آزادگان، روستاییان و ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر به صورت رایگان بیمه شده‌اند.

علی جمشیدیان افزود:در شهرستان نطنز هم حدود ۲۲ هزار نفر، معادل نیمی ازجمعیت زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد ۱۵ هزار نفر از روستاییان و ساکنان شهر‌های کوچک بدون محدودیت دهک درآمدی به طور کامل و رایگان بیمه هستند.

فرمانداری نطنز هم گفت: بیمه سلامت، نشان از کاهش فشار مضاعفی است که بر بیماران بدون بیمه وارد می‌شد و امروز این بیماران می‌توانند با خاطری آسوده روند درمان خود را بدون دغدغه پیگیری کنند.

محمد کیهانی افزود: خدمات بیمه سلامت یکی از اقدامات ارزشمند دولت برای افزایش رضایتمندی عمومی وحل مشکلات مردم است و لازم است با جدیت در شهرستان تداوم یابد.