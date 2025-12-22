به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این مانور با حضور معاون هماهنگ‌کننده سپاه بوکان و معاون سیاسی ـ اجتماعی فرماندار، و با همکاری ادارات دخیل همچون اورژانس، هلال‌احمر، آتش نشانی، شهرداری و واحد‌های فوریت‌های پزشکی اجرا گردید.

در جریان رزمایش، سناریو‌های مختلف از جمله مقابله با حملات بیولوژیک، مدیریت بحران ناشی از انفجار و امدادرسانی سریع به مصدومان تمرین شد.

نیرو‌های امدادی با شبیه‌سازی شرایط اضطراری، توانستند هماهنگی میان دستگاه‌ها را به نمایش بگذارند و نقاط قوت و ضعف احتمالی را شناسایی کنند.

این برنامه با هدف افزایش تاب‌آوری شهری و ارتقای سطح آمادگی مردم و مسئولان در برابر تهدیدات احتمالی طراحی شده بود.

حضور گسترده نیرو‌های امدادی و خدماتی نشان داد که همگرایی و همکاری میان نهاد‌های مختلف، نقش کلیدی در مدیریت بحران دارد.

رسول معروفی ریس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان در این رزمایش تأکید کرد: اجرای چنین تمرین‌هایی، علاوه بر ارتقای توان عملیاتی، موجب افزایش اعتماد عمومی و آرامش خاطر شهروندان خواهد شد.