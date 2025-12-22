پخش زنده
امروز: -
مرحله جدید وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری امروز (دوشنبه، یکم دی ۱۴۰۴) واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام ادارهکل روابطعمومی صندوق بازنشستگی کشوری، مرحله جدید وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری امروز (دوشنبه، یکم دی ۱۴۰۴) واریز میشود.
در این دوره وام قرض الحسنه به حساب حدود ۳۰ هزار نفر از مشمولان واریز می شود که این وام در راستای تداوم برنامههای حمایتی صندوق و در قالب تسهیلات کمبهره انجام میگیرد.
سقف این وام ۵۰ میلیون تومان، کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه برای واجدان شرایط در نظر گرفته شده است. ثبت نام این وام به صورت اینترنتی انجام شده بود.