به منظور نظم‌ بخشی و تسهیل تردد شهروندان در استفاده از ناوگان حمل‌ و نقل عمومی، گیت‌ های هوشمند در خطوط بی‌ آر تی اتوبوسرانی شهر مشهد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: راه‌ اندازی گیت‌ های هوشمند ورود و خروج در خطوط ۱، ۲ و ۳ بی‌آرتی اتوبوسرانی مشهد با هدف تسهیل تردد و افزایش سرعت ارائه خدمات انجام شده است.

محمدرضا سمیعی افزود: این گیت‌ ها با اتصال به سامانه‌ های یکپارچه پرداخت الکترونیک، آمار دقیق مسافران در هر ایستگاه را مشخص می‌ کند تا امکان مدیریت ناوگان برای کاهش ازدحام و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم سازد.

وی ادامه داد: گیت‌ های هوشمند در خطوط بی‌آرتی با ایجاد زیرساخت‌ های نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری به‌صورت یکپارچه و هوشمند توسط سازمان فاوا طراحی و با همکاری سازمان اتوبوس‌رانی اجرا شده است.

سمیعی با اشاره به اینکه خطوط ۱، ۲ و ۳ بی‌آرتی از پرترددترین مسیر‌های ناوگان اتوبوس‌رانی مشهد است، افزود: استقرار گیت‌ های هوشمند در این خطوط، علاوه بر افزایش انضباط در تردد مسافران، امکان پایش لحظه‌ ای میزان استفاده از ناوگان و برنامه‌ ریزی دقیق‌ تر برای زمان‌ بندی حرکت اتوبوس‌ ها را در اختیار مدیران شهری قرار می‌ دهد.

وی گفت: این گیت‌ ها علاوه بر پذیرش من‌ کارت، به سامانه پرداخت الکترونیک بارکد دو بعدی متصل است و شهروندان می‌ توانند در آن از بلیت‌ های تک‌ سفره QR استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد اضافه کرد: با توجه به اینکه خطوط یک و دو منتهی به حرم مطهر و مورد استفاده زائران زیادی است، تبادل پول نقد به حداقل می رسد و زمان توقف اتوبوس‌ ها در ایستگاه‌ ها به شکل محسوسی کاهش می‌ یابد.

به گفته سمیعی داده‌ های حاصل از تردد مسافران در این گیت‌ ها، به صورت آنی در مرکز پایش هوشمند شهر ثبت و تحلیل می‌ شود و این موضوع زمینه تصمیم‌ گیری مبتنی بر داده را برای توسعه خطوط و بهینه‌ سازی ناوگان فراهم می‌ کند.

سمیعی افزود: در طراحی این گیت‌ ها، علاوه بر ملاحظات فنی، به موضوعات رفاهی و ایمنی شهروندان نیز توجه شده است؛ به‌ گونه‌ ای که امکان عبور راحت سالمندان، خانواده‌ ها و افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم برای ادامه سرویس‌ دهی پایدار در شرایط مختلف آب‌ و هوایی فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ساز و کار‌های پشتیبان و تیم‌ های پشتیبانی فنی در نظر گرفته شده تا در صورت بروز هرگونه اختلال، در کوتاه‌ ترین زمان ممکن مشکل برطرف شود.