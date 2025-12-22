به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل در روستای کرکرق شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۶ سبلان با انجام بررسی‌های تخصصی، سارقان را که ۲ نفر بودند؛ شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را در روستای کرکرق دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۸ میلیارد ریال است.