نمایشگاه دست سازههای دانش آموزان کبودراهنگ تا ۷ دی ماه در هنرستان شهید سادلجی کبودراهنگ برای بازدید عموم گشوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بیش از ۳۰۰ نفر از هنرجویان هنرستان شهید سادلجی کبودراهنگ دست سازههای خود را در ۲۰ غرفه به نمایش گذاشتند.
مدیر هنرستان شهید سادلجی کبودراهنگ گفت: در این هنرستان، هنرجویان در ۵ رشته گرافیک، فتو گرافیک، تربیت کودک، حسابداری و رشته جدید نرم افزار مشغول تحصیلاند.
زهرا بابایی افزود: هنرستانها زمینه آموزش یک حرفه و در نتیجه اشتغال، تولید و درآمد را فراهم میکنند.
در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۲هزارو۱۰۰ هنرجو، در ۲۲ رشته و در ۱۷ هنرستان مشغول تحصیلاند.