به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بیش از ۳۰۰ نفر از هنرجویان هنرستان شهید سادلجی کبودراهنگ دست سازه‌های خود را در ۲۰ غرفه به نمایش گذاشتند.

مدیر هنرستان شهید سادلجی کبودراهنگ گفت: در این هنرستان، هنرجویان در ۵ رشته گرافیک، فتو گرافیک، تربیت کودک، حسابداری و رشته جدید نرم افزار مشغول تحصیل‌اند.

زهرا بابایی افزود: هنرستان‌ها زمینه آموزش یک حرفه و در نتیجه اشتغال، تولید و درآمد را فراهم می‌کنند.

در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۲هزارو۱۰۰ هنرجو، در ۲۲ رشته و در ۱۷ هنرستان مشغول تحصیل‌اند.