نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه با هدف ترویج معارف علوی و تعمیق مبانی معرفتی و معنوی در مجموعه انتظامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش تخصصی نهجالبلاغه با حضور جمعی از فرماندهان انتظامی، مدیران، استادان حوزه و دانشگاه، روحانیون، نمایندگان عقیدتی سیاسی یگانها و کلانتریها، خانوادههای معظم شهدا و کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد.
در این مراسم، فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه ویژه به نهجالبلاغه، این کتاب گرانسنگ را تفسیر عملی قرآن کریم و نقشه راهی جامع برای زندگی فردی، اجتماعی، مدیریتی و حکمرانی اسلامی دانست.
سردار محمدرضا میرحیدری همچنین، به نتایج اجرای برنامههای قرآنی و نهجالبلاغهای در مجموعه انتظامی استان اشاره کرد و افزایش مشارکت کارکنان و خانوادهها در فعالیتهای فرهنگی، ارتقای رضایتمندی عمومی، کاهش شکایات مردمی، کاهش جرائم درونسازمانی و بهبود شاخصهای امنیت اجتماعی از جمله دستاوردهای این رویکرد عنوان کرد.
در این همایش همچنین پیام فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرائت شد که در آن، انس با نهجالبلاغه بهعنوان یک ضرورت سازمانی مورد تأکید قرار گرفت و این کتاب، منبعی الهامبخش برای تحقق عدالت، اخلاق، تقوا، عقلانیت و خدمت خالصانه به مردم معرفی شد.
در ادامه، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور با بیان اینکه نهجالبلاغه ترجمان شخصیت کامل امیرالمؤمنین علی علیهالسلام است، تصریح کرد: فهم عمیق قرآن بدون بهرهگیری از معارف نهجالبلاغه ممکن نیست و فاصله گرفتن از این کتاب، خلأ جدی در تربیت دینی و بصیرتی ایجاد میکند.
حجتالاسلام علی شیرازی با تأکید بر جامعیت نهجالبلاغه در حوزههایی، چون ایمان، سیاست، اقتصاد، امنیت، جهاد و دشمنشناسی، بر ضرورت آموزش، تدبر، حفظ و ارائه ترجمههای روان و کاربردی این اثر در مراکز آموزشی، فرهنگی و خانوادهها تأکید کرد.