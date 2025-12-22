به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود مهدوی‌نیا اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای اداره مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و زنجیره تأمین دارو و ملزومات پزشکی، به درآمد‌های اختصاصی خود متکی است؛ درآمد‌هایی که بیش از ۹۰ درصد آن باید از محل اسناد ارسالی به سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ویژه بیمه سلامت، تأمین شود، اما متأسفانه این پرداخت‌ها با تأخیر‌های چندماهه و بعضاً غیرقابل توجیه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مطالبات دانشگاه از سازمان بیمه سلامت به حدود دو همت رسیده است، افزود: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر دانشگاه و حتی ورود مقامات سیاسی و امنیتی استان، تاکنون اقدام مؤثر و عملی برای تسویه این بدهی‌ها صورت نگرفته و این موضوع فشار سنگینی را بر بدنه نظام سلامت استان تحمیل کرده است.

دکتر مهدوی نیا ادامه داد: این شرایط موجب شده دانشگاه در ایفای حداقل تعهدات مالی خود نسبت به کادر درمان، داروخانه‌ها، شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی با چالش جدی روبه‌رو شود و طبیعی است که این وضعیت نارضایتی و اعتراضات بحق همکاران زحمتکش حوزه سلامت را به دنبال داشته باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با هشدار نسبت به تبعات تداوم این وضعیت گفت: دانشگاه پیش‌تر ناچار شد طی مکاتبه رسمی اعلام کند در صورت عدم همکاری مؤثر بیمه سلامت، امکان ارائه خدمات غیراورژانسی بیمه‌شدگان با تعرفه بیمه‌ای وجود نخواهد داشت و این خدمات ناگزیر با تعرفه آزاد ارائه می‌شود؛ تصمیمی که برخلاف میل دانشگاه است، اما نتیجه مستقیم بی‌تعهدی بیمه‌هاست.

وی تأکید کرد: بیماران خاص از جمله بیماران مبتلا به سرطان از این تصمیم مستثنی هستند، اما ادامه این روند می‌تواند دسترسی عموم مردم به خدمات درمانی را با مشکل مواجه کند و مسئولیت اجتماعی آن متوجه سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان از مدیران حوزه سلامت و رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را در جریان واقعیت‌های موجود قرار دهند و افزود: سکوت در برابر این وضعیت، تنها به تشدید بحران در نظام سلامت استان منجر خواهد شد و انتظار می‌رود سازمان بیمه سلامت هرچه سریع‌تر به تعهدات قانونی خود عمل کند.

مهدوی نیا ضمن تاکید بر ارائه خدمات درمانی و دارویی به بیماران خاص، از عملکرد سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان بیمه سلامت که باعث شدند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برای تداوم ارائه خدمات مطلوب به بیماران عزیز و تامین دارو و ملزومات مصرفی آنان، مجبور به اتخاذ این مسیر شد، انتقاد و ابراز تاسف کرد.