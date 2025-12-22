رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تحقق طرح ملی دولت الکترونیک به عنوان ابزار کلیدی برای تسهیل ارائه خدمات به مردم گفت: تکمیل و به‌روز رسانی اطلاعات خدمات در دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء امنیت سایبری و پیش‌بینی زیرساخت‌های جایگزین و پشتیبان، از الزامات اساسی اجرای موفق این طرح ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امروز دوشنبه به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضع توسعه و میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در این حوزه و همچنین نتایج ارزیابی دوره‌ای پایش کیفیت خدمات دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت تفصیلی ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، اعضای شورا در حضور رئیس جمهور به آسیب‌شناسی روند‌های موجود، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌ روی تحقق کامل دولت الکترونیک پرداختند.

آقای پزشکیان در این نشست با تاکید بر اهمیت طرح ملی دولت الکترونیک به‌ عنوان ابزار کلیدی برای تسهیل ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی، تحقق آن را از اولویت‌های دولت برشمرد و با انتقاد از وقفه ۲۷ ماهه در تشکیل نشست‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: تداوم و نظم در برگزاری این نشست‌ها، شرط لازم برای پیشبرد مؤثر سیاست‌های تحول دیجیتال در کشور است.

رئیس جمهور، گام نخست و بسیار مهم در تحقق واقعی دولت الکترونیک را تکمیل و به‌روز رسانی اطلاعات «شناسه خدمات» دانست و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید تعریف دقیق، شفاف و استاندارد از خدمات قابل ارائه خود ارائه دهند تا اجرای دولت الکترونیک از پایه به‌صورت اصولی و ریشه‌ای محقق شود. این اقدام، موجب خواهد شد کارآمدی و اثربخشی دولت الکترونیک برای مردم ملموس‌تر و از سوی دیگر، آمار‌ها و گزارش‌های عملکردی دستگاه‌ها در این حوزه به واقعیت نزدیک‌تر شود.

آقای پزشکیان، همچنین بر ضرورت ارتقاء امنیت شبکه‌های ارتباطی و حفاظت از اطلاعات و داده‌ها در برابر نفوذ‌ها و حملات سایبری، تاکید کرد و گفت: تحقق دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای پیش برود که حتی در صورت بروز حملات سایبری، کل سامانه کشور دچار اختلال نشود و برای ادامه خدمات، راهکار‌های جایگزین و پشتیبان، پیش‌بینی شده باشد.

رئیس جمهور در ادامه، تأمین، تقویت و نگهداشت نیروی انسانی نخبه در حوزه فناوری اطلاعات را از دیگر الزامات تحول و ارتقاء حوزه دیجیتال کشور دانست و تصریح کرد: ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حفظ نخبگان، فراهم‌سازی زمینه فعالیت مؤثرتر آنان و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود در این حوزه، ضروری است.

آقای پزشکیان در بخش دیگری از این نشست با توجه به مباحث مطرح‌شده درباره موانع و چالش‌های تحقق اهداف دولت الکترونیک در سراسر کشور، از جمله موضوع تمرکز داده‌ها و اطلاعات، پیشنهاد کرد که دو شهر به‌ عنوان «شهر هدف» برای اجرای آزمایشی دولت الکترونیک انتخاب شوند. بر اساس این پیشنهاد، اجرای این طرح آزمایشی با مشارکت دانشگاه‌های فعال در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت و اقتصاد با تشکیل گروه‌های تخصصی و انعقاد قرارداد و تعریف طرح مشخص انجام خواهد شد و در صورت موفقیت این الگو، این طرح به سایر شهر‌ها و استان‌های کشور تعمیم داده می‌شود.

رئیس جمهور با توجه به نقش مؤثر استادان دانشگاهی در این فرایند، تصریح کرد: استادان دانشگاه با الگو‌های جهانی تحول دیجیتال، روند‌های بین‌المللی و جهت‌گیری‌های استاندارد این حوزه آشنا هستند و توانایی لازم برای ارائه برنامه‌ها و الگوهای قابل اجرا را دارند. افزون بر این، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء مهارت و دانش عملی دانشجویان نیز باشد.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در نشست، قرار شد که مسئولیت پیگیری این طرح آزمایشی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سپرده و گزارش پیشرفت آن، هر ماه به دولت ارائه شود.

آقای پزشکیان تأکید کرد: ما باید به استاندارد‌های جهانی در حوزه دولت الکترونیک دست یابیم و در این مسیر، استفاده از مشاوران بین‌المللی نیز ضروری است.

رئیس‌ جمهور، همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد که دستورالعملی جامع برای تسهیل اجرای طرح دولت الکترونیک تهیه کند که در آن چالش‌ها و موانع اجرایی در استان‌ها و نیز انتظارات مشخص از دستگاه‌ها تبیین شده باشد تا این دستورالعمل در نشست‌های سراسری استانداران ارائه شود.

آقای پزشکیان تصریح کرد: اجرای آزمایشی طرح دولت الکترونیک در دو شهر منتخب، به معنای توقف اقدامات حاضر در سایر استان‌ها و شهر‌ها نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید با اهتمام و جدیت، وظایف خود را در این زمینه ادامه دهند.

رئیس‌ جمهور، همچنین بر ضرورت طراحی ساز و کاری برای آشنایی دانش‌آموزان با دولت الکترونیک در بخش کیفیت‌بخشی به آموزش، تأکید کرد و گفت: آشنایی نسل جدید با روش استفاده از خدمات دولت الکترونیک و کاربرد‌های آن، باید از سنین پایه و از مسیر نظام آموزشی کشور آغاز شود تا فرهنگ استفاده درست و مؤثر از این خدمات به‌طور پایدار در جامعه نهادینه شود.