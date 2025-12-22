به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، احسان پیربابی، در مسابقات کشوری ووشو دانشگاه آزاد سراسر کشور که به مناسبت روز دانشجو و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در شیراز برگزار شد، موفق شد مقام سوم را کسب کند.

این رقابت‌ها با حضور ۲۳ تیم و ۱۵۶ دانشجوی ورزشکار در فضایی رقابتی و حرفه‌ای برگزار شد و توانمندی‌های فنی و آمادگی جسمانی شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد.

دکتر امیر عبدالهی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، ضمن تبریک این موفقیت، از تلاش، همت و پشتکار این دانشجوی ورزشکار قدردانی کرد و کسب این مقام را نشانه توانمندی، استعداد و تعهد بالای دانشجویان این واحد دانشگاهی دانست.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با حمایت مستمر دانشگاه، شاهد درخشش هرچه بیشتر دانشجویان در عرصه‌های علمی، پژوهشی و ورزشی در سطح ملی باشیم.