گمرک اعلام کرد: تعداد ۱۰ (ده) ردیف کد تعرفه جدید به فهرست کالا‌های قابل ورود با رویه کولبری اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران اضافه شدن تعداد ۱۰ (ده) ردیف کد تعرفه جدید به فهرست کالا‌های قابل ورود با رویه کولبری را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه؛ اظهار کالا در گمرک و انجام تشریفات ارزیابی و کارشناسی در سرویس ارزیابی ضروری بوده و ترخیص آن منوط به ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت، اخذ مجوز‌های ترخیص و تطبیق کلیه کد تعرفه‌هایی ابلاغی با کالای اظهاری و انجام تشریفات گمرکی کامل و دریافت وجوه قانونی متعلقه می‌باشد.

همچنین ناظران محترم گمرکات استان‌های آذربایجان غربی کردستان کرمانشاه سیستان و بلوچستان و مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی موظفند به قید فوریت نسبت به حل مشکل عدم توزین تمامی اقلام رویه کولبری توزین سیستمی به وسیله باسکول در همه مبادی اقدام و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. با توجه به حساسیت موضوع مدیران محترم گمرکات اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم می‌بایست از ثبت وزن و تعداد و اطلاعات صحیح کالا‌های وارداتی در سامانه جامع امور گمرکی اطمینان حاصل نمایند.