مصاف تراکتورسازی و الدوحیل قطر در لیگ نخبگان و بررسی پیشگیری از آنفلوانزا و آموزش هوش مصنوعی در برنامه «مثبت آموزش» از قاب شبکههای سیما روانه انتن پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امروز دوشنبه یکم دی ماه نماینده کشورمان میزبان الدوحیل قطر است که این بازی از شبکه سه به صورت زنده پخش میشود.
در چارچوب مسابقات لیگ نخبگان غرب آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۵ از هفته ششم امروز چهار مسابقه برگزار میشودکه تراکتور سازی تبریز با رقیب خود الدوحیل قطر دیدار میکند.
این بازی ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود و صابر صادقیان نیز این بازی را گزارش میکند.
در این مسابقات تا این لحظه تراکتورسازی تبریز با ۵ بازی ۳ برد، ۲ مساوی و ۱۱ امتیاز در رده سوم جدول و الدوحیل قطر با همین تعداد بازی و ۲ برد ۲ باخت و ۱ مساوی و ۷ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارند.
الهلال عربستان فعلا صدر نشین این مسابقات است.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه «مثبت آموزش» امروز با تمرکز بر پیشگیری از آنفلوانزا و همچنین نقش هوش مصنوعی و رباتیک در مدارس و همچنین اخبار آموزشی، از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
این برنامه به بررسی راهکارهای ارتقای سلامت دانشآموزان ، ترویج پژوهشمحوری در سنین نوجوانی و اهمیت آموزش مهارتهای نوین فناورانه میپردازد.
در این قسمت ، مرضیه جعفرنژاد از مراقبان سلامت مدارس و گروه آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران، درباره الزامات پیشگیری از آنفلوانزا در محیطهای آموزشی توضیح میدهد و به نقش آموزشهای هدفمند در کاهش آسیبهای بهداشتی اشاره میکند.
همچنین موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی ، رباتیک و برنامهنویسی بهعنوان بخشی از آموزشهای نوین مورد توجه قرار میگیرد و تازهترین اخبار آموزشی در این حوزهها مرور میشود.
این برنامه دوشنبه اول دیماه ساعت ۱۸ با اجرای اشکان تفنگسازان و کبری اصل فلاح از شبکه آموزش سیما پخش میشود.