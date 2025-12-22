پخش زنده
امروز: -
داور اهل تاجیکستان دیدار المحرق داردن - استقلال ایران را قضاوت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا استقلال و المحرق چهارشنبه ۳ دی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲ آسیا در بحرین به مصاف هم میروند.
داور: سعدالله گلمرادی از تاجیکستان کمک داوران: حسن کریموف، فرهاد کورالوف و عبدالله دولتوف از تاجیکستان ناظر داوری: تورو کامیکاوا از ژاپن
گفتنی است؛ این دیدار چهارشنبه سوم دی در بحرین از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
استقلال با پنج امتیاز در رده سوم جدول گروه A قرار دارد. استقلال نیز با تیمهای الوحدات اردن و الوصل امارات همگروه است.