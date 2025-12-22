پخش زنده
هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر تداوم پایداری، سکون نسبی جو و وارونگی دما صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۷ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما
زمان شروع:
از دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا اوایل وقت چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
نوع مخاطره:
تداوم ظرفیت انباشت آلایندههای جوی
منطقه اثر:
اراک، ساوه، شازند
اثر مخاطره:
افزایش غلظت آلایندههای جوی در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان
توصیه:
خودداری افراد به ویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد
خودداری از فعالیتهای ورزشی در هنگام افزایش شاخصهای آلودگی هوا
مدیریت منابع آلاینده هوا
و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.