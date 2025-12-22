هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر تداوم پایداری، سکون نسبی جو و وارونگی دما صادر شد.

یکم دی، تداوم پایداری و وارونگی دما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۷ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما

زمان شروع:

از دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا اوایل وقت چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

نوع مخاطره:

تداوم ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی

منطقه اثر:

اراک، ساوه، شازند

اثر مخاطره:

افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان

توصیه:

خودداری افراد به ویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد

خودداری از فعالیت‌های ورزشی در هنگام افزایش شاخص‌های آلودگی هوا

مدیریت منابع آلاینده هوا

و آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.