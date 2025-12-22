سازمان حفاظت محیط زیست به منظور پرهیز از انجام تشریفات و هزینه‌های زائد و در راستای حفاظت از محیط زیست و الگوسازی بر سایر بخش‌های دولتی و خصوصی بخشنامه‌هایی را صادر کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با صدور بخشنامه‌ای به مدیران کل استان‌ها، بر خودداری از استفاده از ظروف یک‌بار مصرف پلاستیکی و پرهیز از تشریفات و استقبال‌های نظامی در سفر‌های استانی تأکید کرد.

این اقدام با هدف کاهش پسماند، حفاظت از محیط زیست و الگوسازی برای سایر بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شده است.

براساس این بخشنامه، در تمامی جلسات، برنامه‌ها و مراسم سازمان و ادارات کل استان‌ها، بطری‌ها و ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف نباید استفاده شوند و تمامی الزامات مدیریت سبز جلسات باید رعایت گردد. همچنین، تا حد امکان از چاپ بنر در مراسم خودداری و به جای آن از پوستر‌های الکترونیکی استفاده شود.

انصاری در بخشنامه خود تأکید کرده است که هدف از این اقدامات، حفاظت از محیط زیست و زیست‌بوم‌های طبیعی، کاهش تولید پسماند، ارتقای سلامت عمومی و الگوسازی برای گروه‌های مختلف جامعه است.