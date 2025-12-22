از امروز یعنی یکم دی ماه ۱۴۰۴ دیگر صورت حساب‌های کاغذی اعتبار نداشته و مشمولان مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده‌اند، باید به جای صورت حساب‌های کاغذی، در سامانه مودیان اطلاعات خرید و فروش را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، دیگر از این به بعد صورت حساب یا به زبان عامیانه فاکتور‌های کاغذی اعتباری نخواهند داشت. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ از ابتدای دی ماه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد تا از دریافت صورت حساب‌های کاغذی برای بررسی مالیات بر ارزش افزوده هر فصل مودیان، امتناع کرده و تنها ملاک رسیدگی را صورت حساب‌های صادر شده در سامانه مودیان قرار دهد.

صورت حساب‌های الکترونیکی که با دو روش و در سه نوع در سامانه به ثبت می‌رسند.

محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی می‌گوید: در نظام صورت حساب الکترونیکی سه نوع صورت حساب تعریف شده است. نوع اول صورت حساب‌هایی که اطلاعات خریدار و فروشنده و اطلاعات ریز اقلام درج می‌شود. صورت حساب نوع دوم اطلاعات فروشنده با ریز اقلام درج می‌شود و صورت حساب نوع سوم تنها اطلاعات فروش ثبت می‌شود که همان رسید کارتخوان به شمار می‌رود.

طبق بررسی‌هایی که در موارد مختلفی انجام شده، قاچاق، احتکار، سو استفاده از اعداد و ارغام برای مقاصد مختلف، بیش از اظهار یا کم اظهاری، فرار مالیاتی و ... از جمله مصادیقی است تخلفات آن هنگام استفاده از صورت حساب‌های کاغذی رخ داده است.

همین موارد منجر می‌شد تا یک فعال اقتصادی شناسنامه دار در بازار‌های رسمی کشور با یک متخلفی که به صورت ناشفاف و زیرزمینی کالا تولید می‌کرد به صورت ناعادلانه رقابت کند. چرا که تمام فعالیت‌های فعال اقتصادی شناسنامه دار ثبت و شفاف بوده، اما آن دیگری هیچ ردی از خود به جای نمی‌گذاشت.

حالا با اجرای این مرحله از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه مودیان الزامی است و در غیر این صورت جرائم سنگین برای متخلف در نظر گرفته می‌شود.

البته مالیات بر ارزش افزوده او نیز دیگر بر مبنای صورت حساب‌های الکترونیکی محاسبه شده و اعتبار مالیاتی نیز بر همین اساس برای اون لحاظ می‌شود.

طبق قانون اشخاصی که گردش مالی سالانه آن‌ها درسال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴.۴ میلیارد تومان شده باشد و در فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده هم شامل این نوع مالیات شده باشند. مشمول ثبت صورت حساب‌های الکترونیکی هستند و افرادی که زیر این میزان درآمد باشند نیز تراکنش‌های کارتخوان آن‌ها به عنوان صورت حساب الکترونیکی درج خواهد شد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما