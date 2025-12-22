سهل انگاری در کار با بنزین در بوکان منجر به جان باختن یک تن و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان آتش نشانی بوکان عنوان کرد؛ صبح امروز پس از اطلاع مردمی مبنی بر آتش گرفتن یک دستگاه خودرو در منزلی در کوچه ره شه مه این شهر بلافاصله دو تیم از امدادگران و آتش نشانان ایستگاه‌های ۱ و ۴ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

رسول معروفی در ادامه توضیح داد: این حادثه متاسفانه ایجاد انفجار و آتش سوزی در پارکینگ مذکور بود که اضافه بر انفجار و آتش سوزی؛ دو نفر نیز از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس آتش نشانی در پایان نیز افزود: این حادثه بنا به اعلام حاضرین سهل انگاری در کار با بنزین و شستشوی موتور خودرو با بنزین بوده که متأسفانه باعث رویداد این اتفاق شد.



این در حالی است که دو نفر از مصدومین حادثەی انفجار و تحریق منزل مسکونی کلهراوا در بوکان، بە دلیل شدت جراحات در بیمارستان ارومیه پدر و مادر خانواده جان خود را از دست داد.