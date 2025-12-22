پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت ایذه از مهر و موم ۱۲ واحد صنفی متخلف در این شهرستان به دلیل بی توجهی به موازین بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین یوسفی گفت: در ادامه اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی و در پی بازدیدهای کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت ایذه، ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی مهر و موم شدند.
وی افزود: این واحدها شامل یک باشگاه ورزشی، یک سوپر مارکت، چهار فروشگاه مواد غذایی، یک قصابی، دو نانوایی، یک لبنیاتی، یک فروشگاه پروتئینی و یک اغذیه فروشی هستند که در جریان بازرسیهای کارشناسان بهداشت محیط، تخلفات بهداشتی در آنها احراز گردید.
یوسفی با تأکید بر لزوم رعایت الزامات بهداشتی از سوی کلیه واحدهای صنفی، اظهار داشت: این بازرسیها بهصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی انجام میشود و با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس مرکز بهداشت ایذه تصریح کرد: مرکز بهداشت برای ایجاد محیطی سالم و ایمن برای شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و همه واحدهای صنفی، کوچک و بزرگ، از این بازرسیها مسثتثنی نیستند. صیانت از سلامت عمومی در اولویت قرار دارد.
یوسفی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه بیتوجهی به ضوابط بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ به اطلاعرسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.