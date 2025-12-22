پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از رشد قابل توجه واریزی عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و روستاهای فاقد دهیاری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی گفت: در ۹ ماه امسال بیش از ۲ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۱ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان، بیانگر رشد ۷۸ درصدی است.
وی با اشاره به رویکرد شفافسازی در نظام مالیاتی استان افزود: برای استحضار مردم استان فهرست کامل مبلغ عوارض پرداختی به شهرداریها و دهیاریها به تفکیک شهرها و روستاها در پرتال ادارهکل امور مالیاتی استان بارگزاری شده است و هماستانیها میتوانند با مراجعه به نشانی https://www.intamedia.ir/zanjan (بخش شفافیت) از مبلغ واریزیهای به شهر و روستای خود مطلع شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه عوارض ارزش افزوده از مهمترین منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی است، افزود: این منابع نقش بسزایی در توسعه زیرساختها، اجرای طرح های عمرانی و بهبود خدمات عمومی در شهرها و روستاهای استان دارد.
وی ضمن قدردانی از همراهی مؤدیان گفت: افزایش واریزیها حاصل اعتماد مردم استان و تلاش همکاران ما در مجموعه امور مالیاتی استان است و امیدواریم با تداوم این همکاری، شاهد رشد و آبادانی هرچه بیشتر استان باشیم.