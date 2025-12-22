فرماندار تالش:
انتخابات شوراها با رویکرد دولت وفاق ملی برگزار میشود
فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تالش با تأکید بر قانونمداری در تمامی مراحل برگزاری انتخابات گفت: مسیر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کاملاً منطبق با قانون بوده و هیچگونه عدولی از ضوابط قانونی پذیرفته نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ رضا جمشیدی سهساری، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان، در جلسه انتخابات معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر تالش، با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: ملاک عمل ستاد انتخابات، قانون است و فقط در مسیر قانون حرکت خواهیم کرد.
وی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف، رقابتی و قانونمند، اولویت اصلی مجموعه عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان تالش است و تمامی اقدامات با نظارت دقیق و رعایت حقوق نامزدها و رأیدهندگان انجام میشود.
فرماندار تالش با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم، رسالت اصلی مسئولان است، گفت: با تلاش شبانهروزی و مسئولانه، برای برگزاری انتخاباتی پرشور و در شأن مردم شریف شهرستان تالش و ایران قوی تلاش خواهیم کرد.
وی انتخابات را نماد مردمسالاری دینی در ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: حضور گسترده و آگاهانه مردم در پای صندوقهای رأی، پشتوانه اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور است و همه دستگاهها موظف به فراهمسازی بستر این مشارکت هستند.
در ادامه این جلسه، فرآیند انتخاب معتمدین هیئت اجرایی شوراهای اسلامی شهر تالش برگزار شد که در آن ۳۰ نفر از معتمدین واجد شرایط انتخاب و معرفی شدند و در نهایت ۸ نفر با رأی مستقیم معتمدین بهعنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تالش برگزیده شدند.