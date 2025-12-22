فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تالش با تأکید بر قانون‌مداری در تمامی مراحل برگزاری انتخابات گفت: مسیر برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا کاملاً منطبق با قانون بوده و هیچ‌گونه عدولی از ضوابط قانونی پذیرفته نخواهد بود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان، در جلسه انتخابات معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر تالش، با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: ملاک عمل ستاد انتخابات، قانون است و فقط در مسیر قانون حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف، رقابتی و قانون‌مند، اولویت اصلی مجموعه عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان تالش است و تمامی اقدامات با نظارت دقیق و رعایت حقوق نامزد‌ها و رأی‌دهندگان انجام می‌شود.

فرماندار تالش با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم، رسالت اصلی مسئولان است، گفت: با تلاش شبانه‌روزی و مسئولانه، برای برگزاری انتخاباتی پرشور و در شأن مردم شریف شهرستان تالش و ایران قوی تلاش خواهیم کرد.

وی انتخابات را نماد مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: حضور گسترده و آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی، پشتوانه اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور است و همه دستگاه‌ها موظف به فراهم‌سازی بستر این مشارکت هستند.