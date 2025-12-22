کمیته فنی بذر برنج مازندران با هدف تقویت تولید بذر گواهی‌شده و رفع چالش‌های این بخش، در شهرستان آمل تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کمیته فنی بذر برنج مازندران با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور و شرکت‌های تولیدکننده بذر، به‌منظور برنامه‌ریزی و رفع چالش‌های تولید بذر گواهی‌شده برنج، در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل تشکیل شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته گفت: جلسات کمیته فنی بذر برنج استان به‌منظور بررسی آخرین وضعیت تولید ارقام مختلف برنج در طبقات گوناگون و با مشارکت مؤسسه تحقیقات برنج کشور و شرکت‌های تولیدکننده بذر برگزار می‌شود.

هادی باقری افزود: بررسی مسائل، مشکلات، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و چالش‌های تولید بذر برنج در استان، از مهم‌ترین وظایف این کمیته است که در چارچوب برنامه‌های ابلاغی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به چالش‌هایی همچون نوسان شدید قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده بذر، تصریح کرد: با وجود این مشکلات، روند تولید بذر گواهی‌شده برنج با قدرت ادامه دارد.

باقری در پایان تأکید کرد: با تدابیر اتخاذشده و همت شش شرکت تولیدکننده بذر در استان، صنعت بذر برنج مازندران در مسیر توسعه و تقویت قرار خواهد گرفت.