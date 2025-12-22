حملونقل ستون پنهان اقتصاد کشور است
رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل باری کل کشور، با تأکید بر نقش راهبردی رانندگان و تشکلهای صنفی، گفت: امروز حملونقل یکی از بزرگترین شبکههای اشتغال کشور است و اگر این بخش متوقف شود، تولید، توزیع و معیشت مردم نیز دچار اختلال جدی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رضا رستمی، رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل باری کل کشور، در جمع فعالان حوزه حملونقل استان مازندران گفت: من خودم را مدیون رانندگان، پیشکسوتان و همه فعالان این حوزه میدانم؛ کسانی که سالها بیادعا در جادهها زحمت کشیدهاند و بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش دارند.
وی با قدردانی از انجمنهای کارگری و صنفی شهرستانها افزود: لازم میدانم بهصورت ویژه از انجمنهای کارگری و بهخصوص رئیس این انجمنها تشکر کنم که با همدلی و همراهی، در کنار انجمنهای صنفی شرکتهای حملونقل، فضای اتحاد و انسجام را در استان مازندران رقم زدند؛ انسجامی که امروز در سطح ملی بهعنوان یک الگو از آن یاد میشود.
رستمی تصریح کرد: در بسیاری از جلسات ملی با حضور معاونان وزیر و مدیران ارشد، این نکته مطرح شده که همدلی بین کانون شرکتها، انجمنها و رانندگان در مازندران کمنظیر است و این سرمایه اجتماعی، باید حفظ و تقویت شود.
رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل باری کشور با اشاره به یکی از مهمترین مطالبات این بخش گفت: حذف مالیات بر ارزش افزوده از حملونقل، یکی از سختترین، اما ماندگارترین اقدامات سالهای اخیر بود. برای تحقق این موضوع، با ۱۳۱ نماینده مجلس بهصورت مستقیم گفتوگو کردیم و برای نخستینبار، ۳۴ نماینده در صحن علنی مجلس پای دفاع از حقوق حملونقل ایستادند.
وی ادامه داد: این اتفاق بدون همراهی کمیسیونهای تخصصی مجلس و حمایت برخی نمایندگان دغدغهمند ممکن نبود و امروز افتخار میکنیم که مسائل حملونقل در سطح قانونگذاری، با نگاه دقیقتری دنبال میشود.
رستمی با اشاره به دغدغههای رانندگان خاطرنشان کرد: مشکلات زیرساختی، وضعیت جادهها، فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات و مسیرهای مهمی مانند بندر امیرآباد از مطالبات جدی رانندگان است. ناوگان مازندران نسبت به میانگین کشور جوانتر است، اما همچنان نیازمند نوسازی و حمایت عملی است.
وی با یادآوری نقش تاریخی فعالان حملونقل در دوران دفاع مقدس و بحرانهای مختلف کشور گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در بدنه حملونقل زنده است. در روزهای سخت، از جنگ گرفته تا بحرانها و ناآرامیها، این بخش بدون جنجال رسانهای، پای کار کشور ایستاده است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل باری کل کشور در پایان تأکید کرد: حملونقل، یکی از بزرگترین بخشهای اشتغالزای کشور است و میلیونها نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این حوزه ارتزاق میکنند. اگر امروز تولید و توزیع در کشور جریان دارد، نتیجه تلاش رانندگانی است که شب و روز در جادهها هستند؛ این قشر باید دیده شود، شنیده شود و مورد حمایت واقعی قرارگیرد.