عارف: دولت به دنبال حل مشکلات نخبگان است
معاون اول رئیس جمهور با توجه به ضرورت حرکت کشور در پیشرفت علم و فناوری بر اساس یک برنامه واحد و تقسیم کار ملی، گفت: دولت در زمینه فناوریهای نوظهور، تحدید تشکیلاتی ندارد، بلکه دنبال نگهداشتن و جذب نیروها و حل مشکلات آنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست ستاد توسعه علوم و فناوری (افتا) با تبریک اعیاد رجبیه و میلاد حضرت عیسی مسیح، علیهالسلام، بیان داشت: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جمعبندی کشور این بود که باید در زمینه فناوریهای پیشرفته حرکتی جدی انجام شود و هیچ چالشی هم در نشستها درباره این موضوع نداشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به اهمیت علم و فناوری در توسعه و پیشرفت و مصونیتبخشی به پدافند کشور، تصریح کرد: علم و فناوری، نقش مهمی در افزایش امنیت کشور دارد تا دیگر دشمن جرأت خطا و شیطنت نکند و اگر هم اقدامی کرد، با پاسخ سختتری روبرو شود.
وی با بیان اینکه راهبرد دولت این است که در سه سال آینده کشور به جایگاه اول منطقه در زمینه علم و فناوری دست پیدا کند، گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در این زمینه عملکرد خوبی داشته است، اما باید یک ارزیابی دقیق و موشکافانه درباره روند اقدامات شش ماه گذشته داشته باشیم.
در این زمینه، همافزایی میان دستگاههای مختلف یک ضرورت است و اگر شش ماه پیش، تداخل و همپوشانی در وظایف وجود داشت، اکنون باید بهخاطر کشور، نظام و مردم، همه با یک صدا و یک برنامه و با تقسیم ملی اقدام کنیم.
عارف با توجه به ضرورت حمایت از جوانان و دانشمندان در حوزه فناوریهای نوظهور، اظهار داشت: این جوانان، متعهد و پرتلاش هستند و هیچ هدفی جز تعالی و پیشرفت کشور ندارند و باید از آنان حمایت بیشتری شود. آنان خواستار حمایت معنوی و اخلاقی و ایجاد زمینه برای فعالیت خود هستند و شاید در آخرین مرحله، مسائل اقتصادی خود را مطرح کنند. این جوانان و دانشمندان با وجود امتیازهایی که ممکن است با مهاجرت به دست بیاورند، در کشور باقی ماندهاند تا ایران را به تعالی و پیشرفت برسانند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت، هر هفته چند نشست برای رفع مشکلات نخبگان برگزار میکند و ما امیدواریم که بتوانیم دین خود را به دنیای علم و فناوری ادا کنیم.
وی در ادامه با توجه به هدف تشکیل ستاد توسعه علم و فناوری (افتا)، تصریح کرد: در ابتدا برخی ترجیح میدادند، یک شورای عالی که نهاد بالادستی بوده است و نقش حامی دارد، ایجاد شود، اما ذات ستاد، نگرانی مثبت برای ساماندهی و انسجامبخشی میانمدت برای یک موضوع است. در واقع، ستاد موقتی و میانمدت بوده و به دنبال پاسخگویی به یک مسئله است.
عارف گفت: شهادت میدهم با تلاش دانشمندان خود میتوانیم دست برتر را در زمینه فناوریهای نوظهور داشته باشیم. البته اکنون شاید به علت غفلت یا کمتوجهی، این جایگاه را نداریم، اما زمینه و پایههای لازم و خوب، هم از جنبه علمی و هم از جنبه انگیزه و نشاط نیروی انسانی در اختیار داریم.
نیروهای انسانی ما برای پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری، احساس مسئولیت میکنند؛ بنابر این، مدیران هم باید نگاه ویژهای به ستاد توسعه علوم و فناوری افتا داشته باشند تا اقدام جهشی در جهت تحقق اهداف کشور به دست آید. این ستاد، همچنین یکی از مهمترین ستادهای حوزه فناوری و امنیتبخشی در زمینه سایبر است و میتواند به سایر حوزهها کمک کند.
وی با بیان اینکه نظام به اهمیت بخش خصوصی در تأمین امنیت سایبری پی برده است، اظهار داشت: تصمیم بسیار درستی گرفته شده است که به بخش خصوصی در این زمینه نقش داده شود، البته به جز مواردی که باید در انحصار بخش حاکمیتی باشد. بخش خصوصی در این زمینه، خوش سابقه بوده و عملکرد آنها خوب بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به نقش عملکرد ستاد توسعه علوم و فنون (افتا) در سایر بخشها، تصریح کرد: از هدفگذاری سه ساله برای دستیابی به جایگاه اول منطقه ۶ ماه گذشته است و اکنون باید ارزیابی کنیم که چه میزان پیشرفت در اهداف خود داشتهایم.
وی در ادامه با توجه به رویکرد دولت برای اصلاح ساختار و تحدید تشکیلاتی، گفت: دولت در زمینه فناوریهای نوظهور، تحدید تشکیلاتی ندارد، بلکه دنبال نگهداشتن و جذب نیروها و حل مشکلات آنان است. دولت و نظام، حل مشکلات نخبگان کشور را که بدون توجه به مشکلات اقتصادی خود، تمام وقت برای ارتقاء علم و فناوری در کشور تلاش میکنند، وظیفه خود میداند و تلاش میکند در حد امکان، مشکلات مربوط به آنان را کاهش دهد.
عارف، همچنین با بیان اینکه دولت، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را فراموش نمیکند، اظهار داشت: با توسعه علم و فناوری میتوانیم به یک اقتصاد با رشد، توسعه و با ثبات دست یابیم و از شرمندگی مردم، خارج شویم. دغدغه همه مسئولان اقتصادی کشور نیز همین مسئله است. در همه نشستهایی که در سطح عالی تشکیل میشود، دغدغه اقتصاد و معیشت مردم، پیگیری و همه راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت، بررسی میشود. البته در این زمینه به نقد و ارائه راهکارها از طرف صاحبنظران نیازمندیم.
معاون اول رئیس جمهور در پایان، تصریح کرد: ما با حلقهای از مشکلات، از جمله گرانبودن کالاها و گرانفروشی روبرو هستیم که نمیتوان فقط با حل مسئله یک حلقه، مشکلات را ریشهای حل کرد. بنابر این، باید همه حلقههای این زنجیره با هم اصلاح شود. بخش مهمی از وقت رئیس جمهور و وزیران در همین زمینه صرف میشود. مطمئن هستم که این مشکلات حل میشود، اما مهم این است که در زمان کوتاهتری روی دهد.
گفتنی است در این نشست، گزارشی از روندهای امنیت سایبری در کشورهای مختلف، ارائه و طرح شناسایی، جذب و نگهداشتن نیروی انسانی در عرصه فناوری، بررسی شد و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن به تصویب رسید.