استاندار خراسان رضوی در دیدار با سفیر عربستان در ایران، افزایش پروازهای مستقیم عربستان- مشهد و توسعه همکاری های دوجانبه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: افزایش پروازهای مستقیم عربستان- مشهد و تقویت ارتباطات میان این استان و عربستان ضروری است.

غلامحسین مظفری امروز با حضور در محل سفارت عربستان در دیدار با سفیر این کشور با اشاره به برنامه‌ های پیش‌ رو، توسعه این پروازها و گسترش روابط را خواستار شد و در همین راستا از سفیر عربستان برای سفر به مشهد دعوت کرد که وی نیز برای این سفر اعلام آمادگی کرد.

وی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی همکاری‌ های دوجانبه بین خراسان رضوی و عربستان، پروازهای آن کشور به مشهد بود که هم اکنون هفته‌ ای چهار پرواز از دمام به مشهد برقرار است.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت گسترش روابط دوجانبه با توجه به ظرفیت‌ های موجود، به‌ ویژه در حوزه سفر و زیارت، تأکید کرد.

مظفری با اشاره به جایگاه مشهد به‌عنوان مقصد مهم زائران کشورهای عربی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای مسافرانی که از کشورهای عربی، به‌ ویژه عربستان، به مشهد سفر می‌ کنند، درباره تقویت روابط میان استان خراسان رضوی و عربستان می‌ توان به صورت جامع تر برنامه‌ ریزی کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌ شده درباره روابط منطقه‌ ای تصریح کرد: ایران و عربستان ۲ کشور بزرگ اسلامی هستند و نزدیکی این کشورها به نفع منطقه خواهد بود.

در این دیدار سفیر عربستان هم در سخنانی بر ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد و نزدیکی ایران و عربستان را برای ثبات منطقه الزامی خواند.