حملات راکتی نظامیان پاکستان به استان کنر افغانستان در روز‌های اخیر به صورت پراکنده ادامه یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: در ۳ روز گذشته، دستکم ۹۰ فروند راکت شلیک شده از سوی نظامیان پاکستانی به شهرستان‌های «دانگام» و «شلتن» از توابع استان کنر اصابت کرده است.

گزارش‌ها حاکی از این است که در این حملات، عمدتا خانه‌های مسکونی و مغازه‌های محلی هدف قرار گرفت، اما از تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است.

ساکنان محلی نیز گفته‌اند آنها برای حفظ جان خود از خانه‌های شان آواره شده‌اند.

گفته می‌شود مرزبانان افغان نیز در پاسخ به این حملات، پاسگاه مرزی نظامیان پاکستانی را هدف قرار داده‌اند.

هنوز مسئولان محلی استان کنر و وزارت دفاع افغانستان درباره حملات راکتی نظامیان پاکستانی واکنش نشان نداده‌اند.

حدود دو هفته قبل نیز حملات مشابهی به شهرستان «اسپین بولدک» استان قندهار به وقوع پیوست.

مسئولان حکومت افغانستان، حملات نظامیان پاکستانی به خاک این کشور را نقض آتش بس می‌دانند.