آیتالله طباطبایینژاد: برای ساختن انسانها محلی جز مسجد نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ امام جمعه اصفهان با تأکید بر جایگاه محوری مساجد از صدر اسلام تا کنون، هدایت مردم را وظیفه اصلی علما دانست و گفت: هر چه داریم از مساجد است و برای ساختن انسانها محلی جز مسجد نداریم.
آیتالله سیدیوسف طباطبایینژاد در دیدار با رابطان مناطق دهگانه امور مساجد اصفهان، بر ضرورت بازگرداندن شأن والای مساجد تأکید کرد و افزود: مسجد از زمان پیامبر اسلام (ص) پایگاه امور دینی و جهاد بوده است و نباید تصور کرد که این نهاد مقدس از سوی نهادهای رسمی مدیریت میشود، بلکه کار اصلی بر عهده افراد دلسوزی است که به ایستادگی در برابر دشمن معتقد هستند.
امام جمعه اصفهان نقش علما و روحانیون را در این مسیر کلیدی خواند و گفت: در هیچ آئینی پیش از اسلام، دستور به فراگیری و آموزش علم دین داده نشده بود و امروز نگهدارنده دین اسلام، علما و روحانیون هستند.
آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد به تأثیر عمیق مسجد بر خانوادهها اشاره کرد و گفت: مردم اگر ببینند دین و نماز فرزندان آنها در مسجد درست میشود، با اشتیاق آنها را به مسجد میفرستند.
عضو خبرگان رهبری با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن اضافه کرد: دشمن با ابزارهایی، چون تحریم و ترویج فساد، توجه خود را معطوف مردم کرده و باید این آگاهی را به نسل جوان داد تا در برابر این هجمهها مقاوم باشند.
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در امور مساجد، از همگان خواست تا کار دینی خود را در مسجد انجام دهند و گفت: خداوند این توفیق را داده که کار هدایت مردم را انجام دهیم و باید این کار را از کودکان آغاز کنیم. همه باید دستبهدست هم دهیم، از مسجد حمایت کنیم و بدانیم در این باره مسئول هستیم.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین شاه سنایی، مسئول امور رسیدگی به مساجد استان اصفهان، با مروری تاریخی بر نقش محوری مساجد در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در مساجد برای تکمیل فرآیند اسلامیسازی دولت و جامعه تأکید کرد.
وی مسجد را پایگاه توحید و حصن ولایت خواند که مردم را از فتنهها مصون میدارد و عنوان کرد: همانگونه که انقلاب و نظام از مسجد شکل گرفت، اکنون مأموریت اصلی، اسلامی کردن دولت و جامعه از طریق مسجد است و بدون تحقق این امر، تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد.
مسئول امور مساجد اصفهان با اشاره به جنگ تمامعیار ترکیبی دشمن، وضعیت کنونی مساجد را نیازمند عزمی جهادی و فداکارانه دانست و افزود: اگر کسی این وضعیت کنونی را درک کند، نباید شب به خواب رود.