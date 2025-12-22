مدیرکل آموزش و پرورش کردستان: یک برنامه جامع سه‌ساله برای باسواد کردن کامل جمعیت هدف ۱۰ تا ۴۹ ساله در استان تدوین و در مرحله اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حسینی در نشست خبری به مناسبت هفته سوادآموزی با بیان اینکه براساس این برنامه در مهرماه امسال پوشش صد در صدی ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی محقق شده است، اظهار کرد: در انسداد مبادی بی‌سوادی، هدف ما توقف چرخه تولید بی‌سوادی است و تلاش می‌کنیم در پایه‌های تحصیلی بعدی نیز این مبادی را مسدود کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: در همین راستا ستاد‌های انسداد مبادی بی‌سوادی در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شده و آمار افراد بیسواد به صورت دقیق در سامانه شهید محمودوند رصد و پایش می‌شود.

حسینی با بیان اینکه در زمینه ورود کامل جامعه هدف به چرخه سواد با مشکلاتی مواجه هستیم، اظهار کرد: بسیاری از افراد انگیزه کافی ندارند و آموزش‌دهندگان درفرآیند ثبت‌نام با امتناع برخی افراد برای باسواد شدن مواجه می‌شوند که باید اقدامات لازم برای رفع این موانع انجام شود.

وی یادآور شد: امروز مثل گذشته نیست و ۱۰۰ درصد کلاس‌های سوادآموزی در درون مدارس و با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برگزار می‌شود و ۸۲ پایگاه سوادآموزی با ۲۴۰ کلاس درس در اختیار سوادآموزان قرار دارد و در این زمینه از رسانه‌ها انتظار می‌رود اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷.۳۶ درصد از جمعیت رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال استان (جامعه هدف) از نعمت سواد بهره‌مند هستند و بیشترین نرخ باسوادی ما در حوزه زنان اتفاق افتاده است.

وی افزود: براین اساس در بین جامعه هدف استان ۹۷.۹۲ درصد جمعیت شهری و ۹۲.۴۸ درصد جمعیت روستایی باسواد هستند و میزان باسوادی حوزه زنان به ۹۳.۳۰ درصد رسیده است.

حسینی همچنین گفت: تجلیل از فعالان سوادآموزی، آموزش‌دهندگان و خانواده‌های شهدا، دیدار با مسئولان، غبارروبی مزار شهدا و برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزیاز جمله برنامه‌های این هفته خواهد بود.

از اول تا هفتم دی ماه با عنوان هفته سوادآموزی نامگذاری شده است.