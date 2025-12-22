پخش زنده
اتاق تهران و نمایندگی سازمان تجارت خارجی ژاپن در ایران (جترو) تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با امضای این تفاهمنامه، دو طرف بر تداوم حضور بنگاههای ژاپنی در بازار ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاریها در حوزههای غیرتحریمی و نوین تاکید کردند.
بر اساس این تفاهمنامه،دو طرف متعهد شدند که در حوزه اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری، برگزاری دورههای آموزشی مشترک و رویدادهای همتایابی تجاری برای گسترش مراودات تجاری فعالان اقتصادی ایران و ژاپن با یکدیگر همکاری کنند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست با اعلام حمایت دولت از ابتکارات اتاق تهران، تحریمها را در توقف جریان تبادل کالا ناکارآمد خواند. حمید قنبری، با اشاره به تنوع کالاهای موجود در بازار ایران، به طرفهای ژاپنی توصیه کرد فرصت اقتصاد ایران را از دست ندهند، چرا که اولویت همکاری در دوران پساتحریم با شرکایی خواهد بود که در روزهای سخت کنار اقتصاد ایران ایستادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم امضای این تفاهمنامه را گامی بلند در توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه توصیف کرد. محمود نجفیعرب، افزود: شرکتهای ژاپنی برای تضمین جایگاه خود در بازار آینده ایران، باید از فرصتهای کنونی برای حفظ و تداوم همکاریها بهرهبرداری کنند.
سفیر ژاپن در ایران هم از احیای بخش اقتصادی سفارت ژاپن در تهران خبر داد. تاماکی تسوکادا، با تایید این نکته که شرکتهای ژاپنی بهرغم فشار تحریمها حضور خود در ایران را حفظ کردهاند، تفاهمنامه با اتاق تهران را سازوکاری اجرایی برای قوام بخشیدن به مشارکت اقتصادی بنگاههای دو کشور دانست.
همچنین تاکافومی سوزوکی، نایبرئیس جترو (JETRO)نیز از آمادگی کامل این سازمان برای عملیاتیکردن مفاد تفاهمنامه، از جمله اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری، برگزاری دورههای آموزشی شناخت بازار و رویدادهای همتایابی تجاری خبرداد.