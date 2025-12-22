اعضای هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای تایباد در احکام جداگانه‌ ای معرفی و منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: غلام نبی نگهبان محمدآبادی به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تایباد، ابراهیم قاسمی به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی و غلامعلی رسولی نیز به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش میان ولایت این شهرستان معرفی و منصوب شدند.

حسین جمشیدی افزود: رعایت و اجرای کامل قانون، فصل الخطاب مجریان انتخابات است که باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه ای داشته باشند که این مهم افزایش امیدآفرینی را در سطح جامعه به همراه دارد.

جمشیدی بیان کرد: مجریان و عوامل برگزار کننده انتخابات باید با رعایت اصل بی طرفی و پرهیز از جانبداری نسبت به داوطلبان زمینه حضور پرشور با مشارکت حداکثری مردم را در این دوره از انتخابات فراهم کنند و برگ زرین دیگری از افتخارات این انقلاب را ثبت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد هم گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه برگزارکنندگان انتخابات است.

مهدی رجبی افزود: حوزه اجرا و نظارت؛ هر دو در صدد برگزاری انتخاباتی سالم و مطلوب در چارچوب قانون هستند و با تلاش، همدلی و همراهی باید همچون همیشه به دنبال رقم زدن انتخاباتی در تراز نظام مردم سالاری دینی باشیم.

وی بیان کرد: انتخابات در کشور ما یک آزمون تاریخی و ماندگار قلمداد می شود، در این برهه حساس باید از همه ظرفیت های لازم در راستای برگزاری پرشور انتخابات با مشارکت حداکثری مردم استفاده شود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد با ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.