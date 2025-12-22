با اجرایی شدن ساعات کاری جدید ادارات کشور؛ طرح پایش لحظه‌ای مصرف برق ادارات و دستگاه‌های عمومی و اداری پایتخت با استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور پایش مصرف برق زمستانه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران از آغاز طرح پایش مصرف برق زمستانه ادارات، دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، شهرداری ها و بانک ها خبر داد.

مسعود عزیزی با اشاره به این که ساعات کاری دستگاه های اجرایی از ابتدای زمستان به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور تغییر کرده است یادآور شد: همزمان با آغاز اجرای این ابلاغیه، رصد و پایش لحظه ای مصرف برق ادارات هدف با استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور اطمینان از رعایت مصوبات ابلاغی در دستور کار متخصصان رصدخانه شبکه برق و انرژی شهر تهران قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار می رود با رعایت ابلاغیه ساعات کاری جدید، مصرف برق ادارات در پایان ساعت کاری جدید به صورت محسوس کاهش یابد؛ همزمان با بررسی داده های حاصل از کنتورهای هوشمند، گروه های ارزیاب نیز با بازدید میدانی، نحوه عملکرد ادارات، دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، شهرداری ها و بانک ها را بررسی خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود با رعایت ساعات کاری جدید، میزان بار شبکه توزیع برق کاهش خواهد یافت.

شایان ذکر است اداراتی که مصوبات ابلاغی را رعایت نکنند ضمن مواجه شدن با اعمال محدودیت در کنتورهای هوشمند به نهادهای ذیربط، معرفی خواهند شد.