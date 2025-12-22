تیم بسکتبال کاله مازندران امروز در آمل میزبان گلنور اصفهان است و در صورت برد خانگی و توقف استقلال تهران، شانس صدرنشینی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم بسکتبال کاله مازندران امروز (دوشنبه) در چارچوب دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال کشور، از ساعت ۱۷:۳۰ در سالن پیامبر اعظم(ص) آمل میزبان تیم گلنور اصفهان است.

کاله مازندران که با هدایت فرزاد کوهیان از ۱۱ مسابقه، ۹ برد و ۲۰ امتیاز کسب کرده و در رتبه دوم جدول قرار دارد، در صورت پیروزی مقابل گلنور و نتیجه نگرفتن استقلال تهران در گرگان، این شانس را خواهد داشت تا برای نخستین بار در فصل جاری صدرنشین لیگ شود.

نماینده مازندران در حالی به مصاف گلنور می‌رود که هفت پیروزی متوالی را پشت سر گذاشته و با روندی صعودی، از میانه‌های جدول به جمع مدعیان اصلی قهرمانی رسیده است. کاله در هفته گذشته نیز موفق شد استقلال تهران، صدرنشین لیگ را در خانه‌اش با نتیجه ۸۲ بر ۷۹ شکست دهد.

در سوی مقابل، گلنور اصفهان با پنج برد از ۱۱ مسابقه و قرار گرفتن در رتبه پنجم جدول، یکی از تیم‌های میانه‌جدولی لیگ محسوب می‌شود که به دنبال کسب امتیاز در آمل است.

حساس‌ترین دیدار هفته سیزدهم امروز در گرگان میان شهرداری گرگان و استقلال تهران برگزار می‌شود؛ دیداری که نتیجه آن نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صدر جدول خواهد داشت. استقلال با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و شهرداری گرگان با ۱۹ امتیاز از ۱۰ بازی، در رتبه سوم قرار دارد.

کاله مازندران در ادامه لیگ، دو دیدار دشوار مقابل طبیعت و شهرداری گرگان پیش رو دارد و در کنار استقلال تهران و شهرداری گرگان، از مدعیان اصلی قهرمانی این فصل به شمار می‌رود.