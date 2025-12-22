با تلاش بی وقفه آتش نشانان، حریق گسترده کارگاه تولید نمد در اصفهان مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ساعت ۳ بامداد امروز، وقوع حریق گسترده در یک کارگاه تولید نمد واقع در جاده حبیب‌آباد و در محدوده این شهر به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

مجتبی دهقانی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، گروه‌های عملیاتی اصفهان از هفت ایستگاه آتش نشانی و نیرو‌های آتش‌نشانی دولت‌آباد به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به دربرگیری آتش سوزی مساحت حدود ۵۰۰ متر مربعی این کارگاه ادامه داد: با تلاش هماهنگ و حضور به‌موقع نیرو‌های عملیاتی، از گسترش بیشتر آتش و وارد آمدن خسارات جدی‌تر به این کارگاه جلوگیری به عمل آمد. پس از اطمینان از ایمن‌سازی کامل، محل حادثه برای لکه گیری و پاک‌سازی نهایی تحویل تیم‌های آتش‌نشانی دولت‌آباد شد.

دهقانی گفت: علت دقیق بروز این حریق در دست بررسی کارشناسان است.