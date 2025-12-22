رویداد هنری «ماکو اکسپو ۲۰۲۵» با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رویداد هنری «ماکو اکسپو ۲۰۲۵» با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور فرماندار ماکو، فرماندار چالدران، مدیران سازمان منطقه آزاد، رئیس اداره ارشاد ماکو و سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

این رویداد هنری با حضور ۹۰ هنرمند و ارائه بیش از ۳۵۰ اثر هنری از هنرمندان شهرستان‌های مختلف استان آذربایجان غربی و همچنین هنرمندانی از استان‌های تهران و البرز (کرج)، به مدت سه روز میزبان علاقه‌مندان به هنر بود.

در «ماکو اکسپو ۲۰۲۵» آثار متنوعی در رشته‌های سیاه‌قلم، نقاشی‌خط، نقاشی آبرنگ، حجم‌سازی، پیکره‌تراشی و دیگر گرایش‌های هنر‌های تجسمی به نمایش درآمد که جلوه‌ای از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان کشور را به تصویر کشید.

در آیین افتتاح این رویداد، شهلا تاج‌فر فرماندار شهرستان ماکو با تأکید بر نقش مؤثر هنر در تعالی فرهنگی جامعه، ماکو را برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند هنری دانست و بر ضرورت حمایت مستمر از هنرمندان و تقویت بستر‌های فرهنگی در این شهرستان تأکید کرد.

وی افزود: نخستین رویداد هنری «اکسپو ماکو ۲۰۲۵» به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد هنری منطقه آزاد تجاری کشور، با حضور ده‌ها هنرمند از استان‌ها و شهر‌های مختلف، جلوه‌ای از توانمندی فرهنگی ماکو را در سطح ملی به نمایش گذاشت.

تاج فر با تأکید بر اهمیت پیوند هنر و توسعه پایدار تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی، نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی و تعامل سازنده هنرمندان با جامعه محلی ایفا می‌کند و زمینه‌ساز ارتقای جایگاه فرهنگی منطقه آزاد ماکو در سطح کشور است.

همچنین فاطمه مهدیان، مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این آیین با اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازمان، حمایت از هنرمندان و توسعه رویداد‌های هنری را بخشی از سیاست‌های سازمان منطقه آزاد ماکو دانست و اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو در کنار مأموریت‌های اقتصادی و زیرساختی، نگاه ویژه‌ای به توسعه فرهنگی و هنری منطقه دارد و از برگزاری چنین رویداد‌هایی که به معرفی ظرفیت‌های هنری و تقویت هویت فرهنگی منطقه کمک می‌کند، حمایت می‌کند.

برگزاری «ماکو اکسپو ۲۰۲۵» گامی مؤثر در راستای تقویت تعامل هنرمندان، معرفی توانمندی‌های فرهنگی منطقه و تبدیل ماکو به یکی از کانون‌های رویداد‌های هنری شمال‌غرب کشور ارزیابی می‌شود.