مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران از آغاز توزیع مخازن هزارو ۱۰۰ لیتری فلزی در مناطق خبر داد و گفت: هم‌زمان با اجرای مخازن الکترومکانیزه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، برنامه‌هایی برای ارتقای نظارت، کاهش زباله‌گردی و اجرای طرح‌های جدید در قالب کارزار «نوماند» تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن قضاتلو از آغاز توزیع مخازن جدید و اجرای طرح‌های نوین در حوزه مدیریت پسماند در پایتخت خبر داد و گفت: توزیع مخازن هزار و ۱۰۰ لیتری فلزی در مناطق شهر تهران آغاز شده است و تا پایان سال، شاهد عدد قابل‌توجهی از تعویض مخازن در شهر تهران خواهیم بود.

وی با اشاره به جانمایی مخازن الکترو مکانیزه در برخی مناطق تهران، گفت: ۱۳ مخزن الکترو مکانیزه در منطقه ۱۷ با تلاش همکاران ما در شهرداری منطقه ۱۷ جانمایی شده است که در بخش مخازن، سازمان مدیریت پسماند کمک کرده تا این مخازن به صورت مکانیزه و الکترو مکانیزه فعالیت کنند. این مخازن با برق کار می‌کنند، اما مصرف برق قابل‌توجهی ندارند و تنها در همان حدود ۱۰ ثانیه‌ای که با ریموت کنترل فعال می‌شوند و مخزن بالا می‌آید، مصرف برق دارند.

قضاتلو با بیان اینکه این مخازن به فناوری‌های جدید مجهز هستند، تصریح کرد: مخازن دارای تکنولوژی جدید سنسور پرشدن هستند؛ به این معنا که زمانی که مخزن پر می‌شود، به علت پدالی بودن، قفل شده و به صورت هم‌زمان برای پنج نفر پیامک ارسال می‌کند. همچنین در صورت بروز آتش‌سوزی، بلافاصله پیامک هشدار برای پنج نفر ارسال می‌شود و اگر قطعی برق هم اتفاق بیافتد، امکان استفاده از سیستم مکانیکی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر این ۱۳ مخزن فعال شده‌اند و در دستور کار قرار دارد که عملکرد آنها بررسی شود. در صورتی که این مخازن پاسخگوی نیاز باشند، در برخی محور‌های نمونه در صورت تمایل مناطق، این طرح ان‌شاءالله در نهایت اجرا خواهد شد چرا که در نهایت، گذر معبر باید پاسخگوی استقرار و عملکرد این مخازن باشد.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در سایر مناطق گفت: یک مخزن نیز در منطقه ۷ نصب شده است که در نهایت باید عملکرد آن را بررسی کنیم و پس از جمع‌بندی، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام خواهد شد.

قضاتلو درباره وضعیت زباله‌گردی در شهر تهران نیز گفت: وضعیت زباله‌گردی نسبت به گذشته بهتر شده است، اما همچنان نیاز داریم نظارت سازمان و مناطق افزایش پیدا کند تا از رشد دوباره این پدیده جلوگیری شود. وجود مخازن جدید در برخی نقاط می‌تواند انگیزه‌هایی ایجاد کند که هم پیمانکاران و هم افراد غیرمجاز را درگیر کند و به همین دلیل، برخورد قانونی ضروری است.

وی تأکید کرد: احکام قضایی لازم در این زمینه وجود دارد و به همکارانمان اعلام کرده‌ایم که می‌توانند از ظرفیت ابلاغ‌های قضایی استفاده کنند تا برخورد لازم با متخلفان صورت بگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این سازمان، گفت: در قالب «نوماند»، طرح‌های جدیدی در دستور اجرا داریم که به مرور تا پایان سال تکمیل خواهد شد. این طرح‌ها شامل نوسازی ماشین‌آلات، بهبود لباس کار نیرو‌ها و اصلاح نحوه جمع‌آوری پسماند است که تغییراتی در آنها ایجاد شده و امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این برنامه‌ها را به صورت عملیاتی اجرا کنیم.