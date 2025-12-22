وی با اشاره به تشدید اقدامات ستاد پیشگیری و برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در بروجرد افزود: هفت مصوبه در ستاد پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان بروجرد برای تشدید نظارت و هماهنگی بین دستگاهی صادر شده است.

به گفته معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی‌ربط باید در زمان اجرای احکام و رفع تصرفات غیرقانونی حضور فعال و مؤثر داشته باشند تا فرایند قانونی بدون تأخیر انجام شود.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد گفت: همچنین اعضای ستاد پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌صورت مستمر از حریم رودخانه‌ها و جاده‌ها و منابع طبیعی و کشاورزی بازدید خواهند داشت تا وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

غلام‌پور با اشاره به اجرای فوری ۱۸ حکم قطعی رفع تصرف در مناطق سراب سفید و ونایی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان و امور آب موظفند بدون تأخیر نسبت به اجرای این احکام اقدام کنند.