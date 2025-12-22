پخش زنده
سواری پژو ۴۰۵ با خلافی بیش از ۱۳۶ میلیون ریال در خمینی شهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را به دلیل تخلف رانندگی متوقف کردند.
سرهنگ علی سبحانی افزود: پس از مشخص شدن ۱۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خلافی پژو، خودرو بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات ثبت شده برای این خودرو، سرعت و سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، توقف دوبله و پارک در محلهای پارک ممنوع بوده است.
سرهنگ سبحانی گفت: بنا برقانون راهنمایی و رانندگی خودروهای بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی و یا دارای ۳۰ نمره منفی، به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده متوقف و به پارکینگ منتقل میشود.