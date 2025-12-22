حجم ورودی پرونده به محاکم مازندران بالاست
رئیس کل دادگستری مازندران نقش محاکم تجدیدنظر در ارائه نظرات تخصصی، صدور آرای مستحکم و نظارت بر فرآیند دادرسی را مؤثر دانست.
؛ رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از شعب محاکم تجدیدنظر استان بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد.
عباس پوریانی در این بازدید که با همراهی رئیس دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک استان و معاونین قضایی دادگستری کل انجام شد، با تأکید بر نقش محوری محاکم تجدیدنظر در تحقق عدالت، افزود: دادگاههای تجدیدنظر در نظام قضایی کشور از جایگاهی مهم و موثر برخوردار هستند.
پوریانی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به محاکم استان، از زحمات قضات و کارکنان دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک مازندران تقدیر و خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و رسیدگی به موقع به پروندهها در کاهش موجودی پروندهها و جلب رضایت مردم بسیار موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران، نقش محاکم تجدیدنظر را در ارائه نظرات تخصصی، صدور آرای مستحکم و نظارت بر فرآیند دادرسی بسیار مؤثر دانست و تاکید کرد: رعایت دقیق مواد قانونی تصمیمگیریها از موارد کلیدی در عملکرد این محاکم است که مورد توجه و دقت قضات قرار دارد.