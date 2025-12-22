پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از ثبت رکورد جدید مصرف آب شرب در شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: میزان مصرف آب شهر همدان در این شب نسبت به روزهای قبل حدود ۲۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش داشته است.
او تصریح کرد: مصرف آب شرب شهر همدان در شب یلدا با افزایش چشمگیری همراه بود و رکورد مصرف آب پاییزی سال ۱۴۰۴ این شهر شکسته شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: بهمنظور حفظ پایداری شبکه توزیع آب و جلوگیری از بروز اختلال در خدماترسانی، زمان مدیریت فشار شبکه آبرسانی از ساعت ۲۲ به ساعت ۲۴ منتقل شد تا آب شرب با کیفیت و بهصورت مستمر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
فرهاد بختیاریفر افزود: مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف، نقش مؤثری در تأمین پایدار آب و عبور از شرایط کمآبی دارد.
او با اشاره به محدودیت منابع آبی تصریح کرد: همدان شهری با منابع آبی محدود است و آینده آبی آن به رفتار مصرفی امروز شهروندان بستگی دارد؛ از اینرو پرهیز از مصارف غیرضروری و توجه به مصرف بهینه آب یک ضرورت جدی است.