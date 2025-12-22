به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسکندر مومنی در جلسه انتخابات معتمدان هیئت اجرایی مرکزی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در این نشست، اولین هیئت اجرایی مرکزی پس از تغییر قانون انتخابات تشکیل شد و امیدواریم مقدمه‌ای بر برگزاری هرچه بهتر فرآِیند انتخابات پیش رو باشد.

وزیر کشور افزایش مشارکت را در ارتقا وجهه بین‌المللی و تقویت امنیت ملی موثر دانست و گفت: معتمدان به عنوان بخشی از هیئت اجرایی مرکزی نقش مهمی در فرآیند انتخابات بر عهده دارند.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با مجلس شورای اسلامی درخصوص امکان اعتراض داوطلبان رد صلاحیت‌شده به هیئت نظارت مرکزی گفت: در حال حاضر هیئت نظارت استان تصمیم‌گیرنده است و فرصت اعتراض داوطلبان به هیئت نظارت مرکزی وجود ندارد؛ دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه کرده و طبق رایزنی ها، امیداوریم تا این روال اصلاح شود.

مومنی تاکید کرد: تلاش برای برگزاری امن و سالم انتخابات، وظیفه همه ماست.

وزیر کشور با اشاره به ویژگی‌های انتخابات پیش رو از جمله تناسبی بودن در تهران و تمام‌الکترونیکی بودن فرآیند آن در سراسر کشور گفت: احزاب در انتخابات پیش رو، نقش مهمی بر عهده خواهند داشت و می‌توانند باعث افزایش مشارکت شوند.

علی زینی‌وند نیز در ابتدای این جلسه تشکیل هیئت اجرایی مرکزی بر اساس ماده ۴۴ و ۴۵ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را گام مهمی در آغاز فرآیند انتخابات دانست و گفت: با توجه به تغییرات قانون انتخابات این اولین انتخابات معتمدان هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا است.

وی اظهار کرد: ما بر اساس قانون سعی کردیم از همه سلایق و گرایش‌ها یک جمع فراگیر تشکیل دهیم؛ امیدواریم که انتخابات نیز با همین رویکرد و به شکل پرشور برگزار شود.