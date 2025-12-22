پخش زنده
شش بانوی کونگفوکار ابهری موفق شدند تیم شهرستان ابهر را به مقام نایب قهرمانی مسابقات کشوری که در اراک برگزار شد، برسانند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ۶ بانوی کونگ فو کار ابهری به نمایندگی از استان زنجان در مسابقات قهرمانی کشوری کونگفو بانوان که در استان مرکزی، شهر اراک برگزار شد، حضور یافته و با عملکردی خوب موفق به کسب افتخار شدند.
از مجموع ۶ کونگفوکار ابهری شرکتکننده در این رقابتها، ۵ نفر توانستند به ۳ مدال طلا و ۲ برنز دست یابند و همچنین از نظر تیمی، شهرستان ابهرموفق به کسب مقام دوم تیمی این دوره از مسابقات شد.
مقامآوران این دوره از مسابقات شامل اسرا ابراهیمی (طلا)، کیانا اکبری (طلا)، آیتک صحرا پیما (طلا)، ستایش کرمی (برنز) و فاطیما محبی (برنز) بودند.