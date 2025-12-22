قاچاقچی گاز مایع نقره داغ شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: عامل قاچاق گاز مایع در شهرستان دشتستان علاوهبر ضبط کامل محموله، به پرداخت بیش از ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدموسی حسینی از رسیدگی قاطع به پرونده قاچاق گاز مایع در شهرستان دشتستان خبر داد و گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دشتستان، پرونده قاچاق ۲۴ هزار و ۱۳۰ کیلوگرم گاز مایع به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: پس از بررسی دقیق مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی حمل و نگهداری کالا، شعبه رسیدگیکننده، اتهام قاچاق را محرز تشخیص داد و در رأی صادره، ضمن ضبط کامل محموله گاز مایع مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی محموله محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به چگونگی تشکیل پرونده، یادآور شد: این پرونده در پی گزارش نیروی انتظامی و کشف یک محموله گاز مایع قاچاق از یک دستگاه تانکر سوخت تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی دشتستان ارجاع شد.
حسینی با تأکید بر رویکرد قاطع تعزیرات در مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: برخورد بدون اغماض با قاچاقچیان، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، نقش مهمی در تأمین عدالت اقتصادی، کنترل بازار انرژی و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع کالاهای یارانهای دارد و این مهم با همکاری مستمر دستگاههای نظارتی و انتظامی با جدیت دنبال میشود.