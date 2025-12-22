به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ این پدیده که بر اثر یخ‌زدگی رطوبت موجود در هوا و نشستن آن بر روی سطوح مختلف ایجاد می‌شود، جلوه‌ای خاص از زمستان را در این منطقه به نمایش گذاشته است.

شکوفه‌های یخی به‌ویژه بر روی شاخه‌های درختان، پوشش گیاهی و برخی سازه‌ها نمایان است و مناظر زیبایی رادرکنار سپیدی برف ایجاد کرده است بطوریکه این جلوه‌ی طبیعی، علاوه بر زیبایی بصری، نشان‌دهنده‌ی شدت سرمای حاکم بر منطقه به تازگی است.

شهرستان چادگان که همواره به‌عنوان یکی از مناطق خوش‌آب‌وهوا و گردشگرپذیر استان شناخته می‌شود، با وقوع این پدیده زمستانی، چهره‌ای متفاوت و دیدنی به خود گرفته و توجه شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت را جلب کرده است.

کارشناسان هواشناسی نیز تداوم هوای سرد را در روز‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند و از شهروندان خواسته‌اند با رعایت نکات ایمنی، تمهیدات لازم را در برابر یخبندان و کاهش دما مدنظر قرار دهند.