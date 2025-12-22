پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش تجلیل از مؤلفان حوزه علمیه گیلان با حضور مدیر حوزه علمیه و معاون پژوهش حوزه علمیه استان گیلان، برخی از مدیران مدارس، اساتید و طلاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجتالاسلام والمسلمین نقدی مدیر حوزه علمیه گیلان در این همایش با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرمود: "علم را به کتابت دربیاورید تا بماند برای شما و نسل بعد" و تأکید بر جایگاه و مسئولیت قلم؛ مؤلفان را به دقت، تعهد و قدرشناسی نسبت به نوشتار علمی توصیه کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای علمی مؤلفان، بر حمایت حوزه علمیه استان از فعالیتهای پژوهشی و تألیفی آنان تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اسحاقی معاون پژوهش حوزه علمیه استان نیز گزارشی از برنامههای هفته پژوهش ارائه کرد و به برگزاری چندین نشست علمی، کرسی آزاداندیشی و فعالیتهای علمی پژوهشی در سطح استان و انتشار آثار طلاب و اساتید اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود سی اثر از مؤلفان حوزوی به چاپ رسیده است.
در پایان این مراسم، از مؤلفان حوزه علمیه استان گیلان تجلیل و لوحهای قدردانی به عنوان یادبود به آنان اهدا شد.
پس از پایان همایش نیز مدیر و معاون پژوهش حوزه علمیه استان از نمایشگاه آثار و دستاوردهای مؤلفان حوزه علمیه استان گیلان بازدید کردند.